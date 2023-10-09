Во Львове открылся новый бар Nomad с безлимитными коктейлями Negroni

Во Львове на улице Братьев Рогатинцев начал работу бар Nomad. Особенность заведения – безлимитные коктейли Negroni, пишет The Village. Украина.

Открытие бара прошло 7 октября. В течение первой недели заведение будет работать в тестовом режиме с 12:00 до 23:00, но график может изменяться.

Владельцы обещают демократический городской бар на каждый день, а также собственный купаж вермутов, много инфьюзов, что позволяет производить большое количество коктейлей. Например, Negroni в разных вариациях, один из которых разливают на кране.

Безлимитные коктейли Negroni предлагают с 17:00-20:00, они стоят 950 гривен.

Также в баре есть винная комната с украинскими и мировыми винами, где можно отведать и выбрать бутылку с собой по цене в магазине.

«Название Nomad переводится как кочевник. Это американский журналист, очень много путешествовавший по миру и собиравший разные секреты гастрономических столиц. Сейчас он набрался достаточно опыта и потому нашел свое место в Украине», — рассказывают в Nomad о выборе названия заведения.

Цены: Limonchello Spritz – 300 грн, Multi Negroni – 240 грн, White Negroni – 240 грн, безлимитный Negroni – 950 грн, Pink City Lights – 220 грн.

Адрес: улица Братьев Рогатинцев, 18

Режим работы: 12:00-23:00