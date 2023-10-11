В Харькове установили памятник работникам тепловых сетей

В Харькове открыли памятник работникам тепловых сетей.

Его установили в одноименном обновленном сквере, сообщили в городском совете.

Отмечается, что в прошлом отопительном сезоне в Харькове восемь раз перезапускали систему теплоснабжения. Это беспрецедентный случай для Украины и мира.

Кроме того, перед началом этой зимы в городе перевели более 200 км магистралей и готовятся к новым вызовам.

С 2021 года в Харькове заменили около 500 км тепловых сетей, реконструировали более 30 ЦТП и 11 квартальных котельных. К тому же заменили 19 помповых агрегатов, восстановили около 110 км тепловой изоляции, установили более 300 систем погодного регулирования с тепловыми счетчиками и проделали многие другие работы.

Раньше мы писали, что на Печерске вместо сбитого бюста Пушкину установили памятник Шевченко.

Фото: Харьковский городской совет