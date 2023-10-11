Консультация по адресу: Veteran Hub запускает мобильный офис в Киевской области

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Наталия Габрух
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В пределах Киевской области запускают мобильный офис Veteran Hub. Он также работает в Винницкой и Днепровской областях.

Об этом сообщают в соцсетях Veteran Hub.

Специалисты Veteran Hub заботятся о воинах, возвращающихся в гражданскую жизнь после участия в российско-украинской войне.

Мобильный офис приезжает к человеку, который имеет запрос на поддержку и консультацию. Для этого нужно позвонить по телефону: 067 348 28 68.

Мобильный офис работает со вторника по субботу с 11:00 до 18:00. Автомобиль от Veteran Hub приедет в непосредственно предназначенное место – например, домой или в больницу. Узнать мобильный офис можно по брендированной машине, на которой расположен логотип Veteran Hub и номер телефона.

В составе экипажа приезжают: юрист/ка, психолог/иня, консультант/ка по поиску работы и водитель/ка. Состав может различаться – в зависимости от выбранной области. Предварительно можно уточнить по номеру, какая услуга нужна. Все работники команды обязательно представляются и носят форму Veteran Hub с логотипом.

Связь после визита будут держать с определенного номера Veteran Hub, который находится на визитках, которые оставляют консультанты при первом контакте. Консультант или консультантка дополнительно сообщают этот номер во время личного знакомства.

Ранее мы писали , что на Подоле открыли обновленный Veteran Hub.

Фото: Veteran Hub.

Опубликовано: 11 октября 2023
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