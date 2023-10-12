Два ландшафтных заказника Киева превратились в полигон для квадроциклов

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Валерия Гуржий
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В Киеве ландшафтные заказники "Муромец-Лопуховатое" и "Осокорковские луга" превратились в полигон для езды на квадроциклах.

Об этом сообщили в Киевском эколого-культурном центре.

Ландшафт заказника "Муромец-Лопуховате" представлен пойменной экосистемой с водоемами и заболоченными участками, комплексом лугов, прибрежно-водной растительностью и лесными насаждениями. Здесь растет редкое краснокнижное растение – петушок сибирский. Однако в парке "Муромец" выдают на прокат квадрациклы и практически все они идут в этот заказник.

"От этих джиперов страдает природа и о. Муромец (природные луга, начинающиеся от центральной парковой аллеи и до пролива Бобрица). Джиперы, носятся как бешеные повреждая наземную растительность, давят животных, птиц, пугают отдыхающих, приходящих в парк с надеждой. насладиться местной природой", - говорят экологи.

Отмечается, что такая же ужасная картина и в заказнике "Осокорковские луга". Экологи подчеркивают, что эту деятельность своим решением должен запретить Киевсовет.

Муромец-Лопуховате – ландшафтный заказник местного значения, расположенный на территории Деснянского района Киевского горсовета. Создан 24 октября 2002 года. Площадь – 217 га.

Фото: Киевский эколого-культурный центр

Опубликовано: 12 октября 2023
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