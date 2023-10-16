На Львовщине на деньги немецкого инвестора реставрируют дворец Гредлев

В городе Сколе Львовской области продолжается реставрация крыши здания Дворца Баронов Гредлев.

Эти работы признали первоочередными для предотвращения разрушения памятника, сообщил Сколевский городской совет.

«В 2020 году решением Сколевского районного совета Дворец Баронов Гредлев передан в аренду НПП «Сколевские Бескиды» сроком на 49 лет. Перед арендатором, а именно НПП «Сколевские Бескиды», встала сложная задача поиска значительной суммы средств для восстановления величественной Достопримечательности Сколевщины», — говорится в сообщении горсовета.

Директору НПП «Сколевские Бескиды» Василию Приндаку удалось привлечь для реставрации дворца Гредлев более 400 тысяч евро грантовых средств инвестора из Германии.

Дворец Гредлев — памятник архитектуры местного значения в городе Сколе, построенный в стиле необарокко.

Фото: Сколевский городской совет