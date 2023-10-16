В Луцке реконструировали проспект Воли: фото

357
Ирина Маймур
share share

В Луцке завершили реконструкцию части проспекта Воли, начатую в 2021 году.

Пока осталось только поставить «умные» остановки, сообщил глава города Игорь Полищук.

«Проспект получился таким, как и задумывался — европейским, инклюзивным, одинаково удобным для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов», — отметил городской голова.

Проезжую часть проспекта освещают LED-фонари, обустроено современное освещение на пешеходной зоне и в пешеходных переходах, подсвечиваются дорожные знаки.

Особое внимание уделили озеленению, отмечает мэр. Коммунальщики высадили деревья и кустарники, а также высеяли новый газон.

Также во время реконструкции заменили все нуждающиеся коммуникации, чтобы в ближайшие годы не возвращаться к замене сетей и не портить новое асфальтное покрытие и тротуарную плитку.

«Несомненно, стало лучше. Тротуары стали более удобными, появились велодорожки. Не нравится решение вымостить их булыжной мостовой, что со временем может начать «ходить» под колесами, впрочем, это меньшая проблема. Островки безопасности хорошо, но поднять их выше было бы точно не лишним», — комментируют проведенную реконструкцию в сообществе «Национал-Урбанизм».

Фото: «Национал-Урбанизм»

Опубликовано: 16 октября 2023
share share
7 киевских студий в Киеве, где можно сделать татуировку 7 киевских студий в Киеве, где можно сделать татуировку В центре Киева появятся сквер и памятник украинскому художнику Георгию Нарбуту В центре Киева появятся сквер и памятник украинскому художнику Георгию Нарбуту На Троещине появился мурал в честь погибшего воина Максима «Регбиста» Яловцова На Троещине появился мурал в честь погибшего воина Максима «Регбиста» Яловцова В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю В Украине зарегистрировали индустриальный парк, где будут перерабатывать коноплю Территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне откроют для посетителей Территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне откроют для посетителей Шакшука: как приготовить популярный завтрак Шакшука: как приготовить популярный завтрак На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года На Крещатике незаконно разбирают дом 1880 года Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub Ирландский паб «О’Коннорс» возле Контрактовой закрылся. На его месте заработал Bunny Pub
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.