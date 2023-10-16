В Луцке реконструировали проспект Воли: фото

В Луцке завершили реконструкцию части проспекта Воли, начатую в 2021 году.

Пока осталось только поставить «умные» остановки, сообщил глава города Игорь Полищук.

«Проспект получился таким, как и задумывался — европейским, инклюзивным, одинаково удобным для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов», — отметил городской голова.

Проезжую часть проспекта освещают LED-фонари, обустроено современное освещение на пешеходной зоне и в пешеходных переходах, подсвечиваются дорожные знаки.

Особое внимание уделили озеленению, отмечает мэр. Коммунальщики высадили деревья и кустарники, а также высеяли новый газон.

Также во время реконструкции заменили все нуждающиеся коммуникации, чтобы в ближайшие годы не возвращаться к замене сетей и не портить новое асфальтное покрытие и тротуарную плитку.

«Несомненно, стало лучше. Тротуары стали более удобными, появились велодорожки. Не нравится решение вымостить их булыжной мостовой, что со временем может начать «ходить» под колесами, впрочем, это меньшая проблема. Островки безопасности хорошо, но поднять их выше было бы точно не лишним», — комментируют проведенную реконструкцию в сообществе «Национал-Урбанизм».

Фото: «Национал-Урбанизм»