В центре Киева появятся сквер и памятник украинскому художнику Георгию Нарбуту

В центре Киева планируют обустроить сквер и установить памятник украинскому художнику-графику Георгию Нарбуту.

Эскизы проекта недавно презентовали столичной общине, сообщает РБК-Украина.

Представители ООО «Георг Девятый», осуществляющего ревитализацию здания на Георгиевском переулке, 9, пригласили общину присоединиться к выбору проекта будущего сквера.

Проект предусматривает озеленение и благоустройство, а также установку памятника выдающемуся украинскому художнику-графику. Сквер будет доступен всем горожанам.

Проектированием занимались три независимые команды специалистов. Их работу координировал общественный деятель Александр Барабошко.

Из трех эскизов выбрали два. Теперь их планируют усовершенствовать с учетом лучших идей. Также с местным сообществом согласовали эскиз будущего памятника, который закажут до конца года.

Пространство создадут на средства инвесторов ООО «Георг Девятый». Они пообещали отвести земельный участок под сквер. Для этого направят ходатайство мэру Киева и депутатам, входящим в состав постоянных комиссий по вопросам экологической политики и местного самоуправления.

Фото: РБК-Украина