На Оболони обустроят мемориал погибшим на войне жителям района

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Ирина Маймур
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В Оболонском районе хотят создать место памяти воинов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.

«К большому сожалению, наш район действительно потерял много активных и храбрых оболонцев, которые стали в защиту нашего государства. Теперь мы обязаны почтить наших Героев и создать место, а возможно и не одно, которое будет посвящено именно этим людям, напоминать нам всем, благодаря кому мы имеем возможность жить свою жизнь в своем районе, городе и стране!», — написал глава РГА.

Он сообщил, что поступали отдельные обращения родственников погибших воинов о необходимости чествования памяти защитников. Руководство района планирует решить этот вопрос системно.

Кирилл Фесик призвал жителей Оболони принять участие в опросе по поводу формата и места расположения будущей мемориальной зоны. Для создания мемориала предлагают следующие 8 локаций:

  • ул. Приречная, 5;
  • парк «Наталка»;
  • зеленая зона возле ст. м. «Оболонь»;
  • Зеленая зона по ул. Левко Лукьяненко;
  • сквер по ул. Зои Гайдай, 9/8;
  • сквер на пересечении проспекта Оболонского и ул. Левка Лукьяненко у памятника Архангелу Михаилу;
  • сквер по ул. Александра Архипенко возле памятника воинам интернационалистов;
  • сквер возле ст. м. «Героев Днепра».

Отмечается, что проект в случае одобрения общины будут воплощать в жизнь не за счет городской казны, а за внебюджетные деньги.

Фото: «Твой Город»

Опубликовано: 17 октября 2023
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