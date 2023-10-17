На Оболони обустроят мемориал погибшим на войне жителям района

В Оболонском районе хотят создать место памяти воинов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик.
«К большому сожалению, наш район действительно потерял много активных и храбрых оболонцев, которые стали в защиту нашего государства. Теперь мы обязаны почтить наших Героев и создать место, а возможно и не одно, которое будет посвящено именно этим людям, напоминать нам всем, благодаря кому мы имеем возможность жить свою жизнь в своем районе, городе и стране!», — написал глава РГА.
Он сообщил, что поступали отдельные обращения родственников погибших воинов о необходимости чествования памяти защитников. Руководство района планирует решить этот вопрос системно.
Кирилл Фесик призвал жителей Оболони принять участие в опросе по поводу формата и места расположения будущей мемориальной зоны. Для создания мемориала предлагают следующие 8 локаций:
Отмечается, что проект в случае одобрения общины будут воплощать в жизнь не за счет городской казны, а за внебюджетные деньги.
Фото: «Твой Город»