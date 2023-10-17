Теперь в «Киеве Цифровом» можно оценить поездки в общественном транспорте

Теперь в приложении «Киев Цифровой» можно оценить поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях, электричке и метро.

Также появилась возможность прокомментировать работу контролеров.

Оставить оценку транспорта можно в записях об оплате. Для этого нужно обновить приложение.

Как оставить отзыв:

— если оплачиваете проезд по транспортной карте, то запись для оценки будет содержаться в ленте выбранной карты;

— если воспользуетесь QR-билетом, тогда нужно искать запись в новостной ленте на главном экране.

Отзывы о работе автобусов, троллейбусов и трамваев направят в «Киевпасстранс», о работе метро — в Киевский метрополитен, а об электричках — в «Укрзалізницю».

Обновленные сервисы доступны в последней версии приложения App Store и Google Play.

Ранее мы писали, что в приложении «Киев Цифровой» начался новый опрос о проблемах общественного транспорта в городе.

Фото: КГГА