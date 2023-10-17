В Киеве планируют обустроить дождевые сады и озеленить трамвайные пути

В 2024 году в Киеве появятся дождевые сады, которые снизят нагрузку на основную систему канализации. Также коммунальщики планируют начать озеленение трамвайных путей и остановок общественного транспорта.

Об этом в интервью изданию «Вечерний Киев» сообщил директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный.

По его словам, в следующему году в столице обустроят 10 дождевых садов и проанализируют, как они справятся с задержкой дождевой воды.

Дождевые сады – это углубленные клумбы, которые с помощью специальной дренажной системы собирают, удерживают и возвращают воду в экосистему. Во время ливней часть дождя забирает на себя сад, а не ливневая канализация, пояснил Александр Возный.

К тому же, в Киеве начнут озеленять трамвайные пути и остановки общественного транспорта.

«Мы договариваемся с Департаментом транспорта об озеленении трамвайных путей и озеленении остановок общественного транспорта и установке парклетов. Это такие специальные конструкции, выполненные в основном из дерева, создающих дополнительный уют в городе. Они могут содержать скамейки, столы, конечно, озеленение», — сообщил Александр Возный.

Парклеты планируют устанавливать в местах нежелательной парковки автомобилей.

Фото: КО «Киевзеленстрой»