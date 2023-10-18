Софийский собор хотят отреставрировать более чем за 79 млн гривен

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Ирина Маймур
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В столице собираются отреставрировать Софийский собор. На работы планируют потратить 79,4 млн. гривен.

Соответствующий тендер появился на сайте публичных закупок Prozorro.

Во время реставрации планируют обновить кровлю, конструктивные системы и позолоту куполов. Отмечается, что восстановление собора продлится пять лет.

Работы будут финансироваться за государственные и благотворительные средства. Также деньги на реставрацию выделит специальный фонд.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 24 октября 2023 года.

Софийский собор – памятник украинской архитектуры и монументальной живописи второго десятилетия 11 в. (1011–1018), одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси. Одна из главных христианских святынь Восточной Европы, исторический центр Киевской митрополии.

Ранее мы писали, что в Луцке показали проект реставрации исторического гостеприимного двора.

Фото: Википедия/Rbrechko

Опубликовано: 18 октября 2023
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