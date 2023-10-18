Софийский собор хотят отреставрировать более чем за 79 млн гривен

В столице собираются отреставрировать Софийский собор. На работы планируют потратить 79,4 млн. гривен.
Соответствующий тендер появился на сайте публичных закупок Prozorro.
Во время реставрации планируют обновить кровлю, конструктивные системы и позолоту куполов. Отмечается, что восстановление собора продлится пять лет.
Работы будут финансироваться за государственные и благотворительные средства. Также деньги на реставрацию выделит специальный фонд.
Конечный срок подачи тендерных предложений — 24 октября 2023 года.
Софийский собор – памятник украинской архитектуры и монументальной живописи второго десятилетия 11 в. (1011–1018), одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси. Одна из главных христианских святынь Восточной Европы, исторический центр Киевской митрополии.
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Фото: Википедия/Rbrechko