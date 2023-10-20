Instagram дня: Киев 80-х и 90-х на фото Виталия Кузовкова

Киевлянка Дарка Симчич публикует в Instagram фото своего прадедушки Виталия Кузовкова. На них – Киев 80-х и 90-х.

"В Киеве дедушку знали как фотографа: еще в 1992 году вышел его сборник "Киев в красках осени" издательства "Мистецтво". Но с партийной номенклатурой дедушка не дружил, поэтому в основном фотографии делались в "стол", и вот теперь мы думаем с мамой, как их открыть для любителей художественной фотографии", – рассказала Дарка "Вечернему Киеву".