Instagram дня: Киев 80-х и 90-х на фото Виталия Кузовкова

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Анна Григораш
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Киевлянка Дарка Симчич публикует в Instagram фото своего прадедушки Виталия Кузовкова. На них – Киев 80-х и 90-х.

"В Киеве дедушку знали как фотографа: еще в 1992 году вышел его сборник "Киев в красках осени" издательства "Мистецтво". Но с партийной номенклатурой дедушка не дружил, поэтому в основном фотографии делались в "стол", и вот теперь мы думаем с мамой, как их открыть для любителей художественной фотографии", – рассказала Дарка "Вечернему Киеву".

Ранее мы писали о киевлянке, которая создала фотопроект о "Борщаговке с человеческим лицом".

Опубликовано: 20 октября 2023
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