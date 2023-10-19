В центре Львова за средства благотворителей высадили более 40 деревьев

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Ирина Маймур
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В центральной части Львова за средства благотворителей высадили 41 дерево. Среди саженцев — ясени, клены-яворы, липы, лириодендроны и ель.

Об этом сообщают во Львовском городском совете.

Деревья высадили на проспекте Свободы, проспекте Шевченко, площади Подковы и в сквере «На валах». По словам экологов, они будут помогать бороться с климатическими изменениями и тем, чтобы тротуар не перегревался. Также деревья будут увеличивать количество кислорода и впитывать пыль.

Растения высадили по инициативе общественной организации «Добро. Дій» на средства благотворителей.

«Стоимость высадки одного дерева – благотворительный взнос – стартует от 60 тыс. грн и больше. Каждый партнёр уже выбирает сумму самостоятельно. Кто-то 60 тысяч донатит, кто-то 100 тысяч. Определенная часть средств – это себестоимость дерева, создание лунки, стоимость самого саженца и две недели ухода после высадки, а остальные средства направляем непосредственно на дроны», – рассказала Оксана Тындик, представитель оргкомитета ОО «Добро. Дій».

Часть собранных общественной организацией средств идет на высадку деревьев, остальные — на покупку дронов для нужд украинских защитников.

Благодаря проекту удастся закупить 50 FPV дронов-камикадзе. 20 беспилотников уже передали воинам 24-й бригады, а еще 30 отправят вскоре.

Ранее мы писали, что бучанские экоактивисты в рамках пилотного проекта Eco Bucha начали инвентаризацию деревьев в общине.

Фото: Львовский городской совет

Опубликовано: 19 октября 2023
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