На Шулявке обустроили временный наземный переход: активисты призывают сделать его постоянным

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Валерия Гуржий
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На Шулявке обустроили нерегулируемый наземный переход, дублирующий подземный.

Об этом пишут "Пассажиры Киева".

Его обустроили по парной стороне Брестского проспекта на заезде на улицу Довженко и на съезды с Шулявского путепровода.

Нанесение перехода желтой разметкой означает, что он временный. Вероятно, на время ремонта подземного перехода и обустройства лифтов.

Однако во вторник на "Мастерской города" активисты настаивали, что в результате окончания строительства путепровода инклюзивный наземный переход должен быть на постоянной основе. Ведь лифты иногда не работают, а люди, в том числе маломобильные, должны иметь возможность преодолеть отрезок кратчайшим путем – а это исключительно по поверхности.

Фото: Вадим Сичкарук

Опубликовано: 20 октября 2023
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