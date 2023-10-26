В восстановленных домах в Киевской области нет раковин, кранов и кафеля — Госаудитслужба

В Киевской области выявили неэффективное использование бюджетных средств при восстановлении поврежденных домов.

Этот факт во время проверки зафиксировала Госаудитслужба.

В восстановленных домах инспекторы обнаружили разногласия в реальности и документации.

В частности, по актам выполненных работ там уже должны были установить раковины, краны и смесители, положить кафель и покрасить подъезды. Однако во время проверки этого не обнаружили, сообщила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.

По ее словам, государство не намерено применять санкции к недобросовестному подрядчику. Главная цель аудита – указать на недостатки и заставить выполнить взятые на себя обязательства.

Напомним, что ранее Минфин определил Госаудитслужбу главным органом, контролирующим вопрос использования средств местными бюджетами во время восстановления. В частности, проверки уже провели в Ужгороде, Черновицкой и Ирпенской общинах.

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Фото иллюстративное, КОВА