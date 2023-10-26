Улицу Тургенева в Киеве предлагают переименовать в улицу батальона имени Шейха Мансура – петиция

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Валерия Гуржий
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Киевляне предлагают переименовать улицу Тургенева на улицу Батальона имени Шейха Мансура, который с самого начала российской агрессии 2014 помогает украинцам противостоять российской агрессии.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского горсовета.

Отмечается, что батальон имени Шейха Мансура – это добровольческий чеченский батальон, который находится в Украине с 2014 года. Он сражается против российской агрессии. Пока батальон действует на разных направлениях — это и Запорожское, и Харьковское, и Херсонское направления.

Одной из главных целей и идей, объединяющих бойцов батальона, является избавление от российской оккупации Чечни и всего Северного Кавказа.

Фото: Википедия

Опубликовано: 26 октября 2023
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