Улицу Тургенева в Киеве предлагают переименовать в улицу батальона имени Шейха Мансура – петиция

Киевляне предлагают переименовать улицу Тургенева на улицу Батальона имени Шейха Мансура, который с самого начала российской агрессии 2014 помогает украинцам противостоять российской агрессии.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского горсовета.

Отмечается, что батальон имени Шейха Мансура – это добровольческий чеченский батальон, который находится в Украине с 2014 года. Он сражается против российской агрессии. Пока батальон действует на разных направлениях — это и Запорожское, и Харьковское, и Херсонское направления.

Одной из главных целей и идей, объединяющих бойцов батальона, является избавление от российской оккупации Чечни и всего Северного Кавказа.

Фото: Википедия