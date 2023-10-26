На Соломенке озеленили парк «Орлятко»: фото

В парке «Орлятко» на Соломенке провели комплексное озеленение.

Об этом сообщили в Соломенской райгосадминистрации.

В парке высадили декоративные деревья и кустарники. В частности, это туи, можжевельники, пузырчатки и гортензии. Также на локации появились многолетники и декоративные злаки.

В настоящее время коммунальщики продолжают работу по обустройству газона.

«Еще немного и парк «Орлятко» будет радовать отдыхающих своей новой невероятной красотой», — отмечают в РГА.

Ранее мы писали, что на Контрактовой площади высадили 25 сакур.

Фото: Соломенская РГА