На Соломенке озеленили парк «Орлятко»: фото

В парке «Орлятко» на Соломенке провели комплексное озеленение.
Об этом сообщили в Соломенской райгосадминистрации.
В парке высадили декоративные деревья и кустарники. В частности, это туи, можжевельники, пузырчатки и гортензии. Также на локации появились многолетники и декоративные злаки.
В настоящее время коммунальщики продолжают работу по обустройству газона.
«Еще немного и парк «Орлятко» будет радовать отдыхающих своей новой невероятной красотой», — отмечают в РГА.
Ранее мы писали, что на Контрактовой площади высадили 25 сакур.
Фото: Соломенская РГА