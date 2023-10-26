В Киеве создали карту общественных туалетов

Появилась интерактивная карта киевских общественных туалетов.

Об этом пишет Dozorro.

Всего в ходе исследования насчитали 179 общественных туалетов.

Добавляется, что по строительным нормам на каждую тысячу жителей населенного пункта должен приходиться один общественный туалет. То есть по нормам в столице должно быть не менее 3 тысяч общественных туалетов. Однако частично этот недостаток компенсируют тем, что местные власти обязали беспрепятственно пускать в свои уборные все заведения общепита. Чтобы ими воспользоваться, не обязательно что-нибудь покупать.

Также с помощью BI Prozorro обнаружили, что на туалеты в Киеве уходит не так много денег. За последние восемь лет из-за Prozorro потратили:

22,1 млн грн на услуги по разному обслуживанию уборных, в том числе мойка;

10,4 млн грн на ремонт и строительство;

1,2 млн. грн. на проектирование ремонтов и строительств и сопутствующие услуги.

Фото: TI-Ukraine