В Киеве создали карту общественных туалетов

605
Валерия Гуржий
share share

Появилась интерактивная карта киевских общественных туалетов.

Об этом пишет Dozorro.

Всего в ходе исследования насчитали 179 общественных туалетов.

Добавляется, что по строительным нормам на каждую тысячу жителей населенного пункта должен приходиться один общественный туалет. То есть по нормам в столице должно быть не менее 3 тысяч общественных туалетов. Однако частично этот недостаток компенсируют тем, что местные власти обязали беспрепятственно пускать в свои уборные все заведения общепита. Чтобы ими воспользоваться, не обязательно что-нибудь покупать.

Также с помощью BI Prozorro обнаружили, что на туалеты в Киеве уходит не так много денег. За последние восемь лет из-за Prozorro потратили:

  • 22,1 млн грн на услуги по разному обслуживанию уборных, в том числе мойка;
  • 10,4 млн грн на ремонт и строительство;
  • 1,2 млн. грн. на проектирование ремонтов и строительств и сопутствующие услуги.

Фото: TI-Ukraine

Опубликовано: 26 октября 2023
share share
Испанские фильмы, курица по-китайски и французское вино. Испанские фильмы, курица по-китайски и французское вино. В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкину С круасанами и кофе: в ЖК "Новая Англия" открылось заведение "Тесто и масло" С круасанами и кофе: в ЖК "Новая Англия" открылось заведение "Тесто и масло" «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону» «Новая почта» выпустила благотворительную линейку спортивной одежды к «Самому длинному в мире марафону» На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией В Буче планируют открыть экохаб с сортировочной станцией Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами Незаконную парковку возле Почтовой площади заблокировали бетонными плитами С начала года украинцы задонатили более 12 млрд гривен: на какие направления пошли деньги С начала года украинцы задонатили более 12 млрд гривен: на какие направления пошли деньги
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.