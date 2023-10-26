Киевсовет выделил еще почти 1,5 млрд гривен на нужды ВСУ

Столичные власти выделили еще почти 1,5 млрд гривен на нужды сил безопасности и обороны Украины. Средства будут направлены на закупку автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и т.д.

Об этом сообщают в Киевском горсовете.

Из выделенных 1,5 млрд. 980 млн гривен пойдут ВСУ, 100 млн — Нацгвардии Украины, 100 млн — бойцам киевских ДФТГ, а 300 млн добавили на финансирование городской целевой программы «Защитник Киева».

Также в рамках перераспределения расходов программы «Защитник Киева» столица предоставляет 4 млн гривен на медицинское оборудование для главного военного клинического госпиталя Минобороны.

В то же время Командир группы аэроразведки ВСУ Мадяр сообщил , что сегодня по инициативе Виталия Кличко община столицы выделила 1 млрд на нужды группировки Морской пехоты ВСУ.

Напомним, в этом году Киев направил на ВСУ более 6,2 млрд. гривен. Из них 1,2 млрд выделили 3 октября, а 26 октября добавили еще почти 1,5 млрд.

Фото: Генштаб ВСУ