Детскую площадку в парке Шевченко, пострадавшую от удара рф, отремонтируют за 4 млн гривен

В парке Шевченко проводят капитальный ремонт детской площадки, поврежденной в результате массированной ракетной атаки 10 октября 2022 года.

Об этом сообщил CEO и сооснователь Projector Institute Александр Трегуб.

Согласно тендеру на сайте Prozorro, «Капитальный ремонт и реставрацию детской площадки в парке имени Тараса Шевченко» оценили более чем в 4 миллиона гривен.

Работы планируют завершить до конца года.

Ранее мы писали, что на месте поврежденного планируют обустроить детскую площадку европейского типа. Она будет иметь безопасное покрытие из резиновой крошки и современные игровые элементы. Восстановление детплощадки осуществят силами города, однако для его модернизации могут привлечь меценатов.

Фото: Александр Трегуб