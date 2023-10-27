В Киеве обмотали защитной пленкой памятник Илье Репину

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Ирина Маймур
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В Киеве обмотали защитной пленкой памятник художнику Илье Репину.

Об этом сообщило издание «ТиКиев».

Кто это сделал, пока неизвестно. Пока на месте памятника можно увидеть только постамент.

Отметим, что Репин родился в Харьковской области в семье слобожанских казаков, первые гонорары получил за писанки, дружил с украинскими историками и художниками и посвятил Украине ряд работ.

Ранее мы писали, что в Киеве повесили сетку на памятник Пушкину в парке им. Багряного, когда-то также носившего имя русского поэта. Вскоре неизвестные ее сняли.

Фото: «ТыКиев»

Опубликовано: 27 октября 2023
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