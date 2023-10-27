На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу

На Нивках демонтировали памятник большевику Михаилу Кирпоносу.

Об этом сообщил столичный активист Олег Слабоспицкий.

Он отметил, что памятник является одним из 69 объектов, которые должны были убрать из публичного пространства в рамках декоммунизации.

Его должны были снести до конца 2016 года.

Памятник находился на улице Кирпоноса. С декабря 2022 года она носит имя генерал-хорунжего Армии УНР Всеволода Петрива.

Раньше мы писали, что на Печерске вместо сбитого бюста Пушкину установили памятник Шевченко.

Фото: Олег Слабоспицкий