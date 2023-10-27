На Нивках демонтировали бюст большевику Кирпоносу

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Ирина Маймур
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На Нивках демонтировали памятник большевику Михаилу Кирпоносу.

Об этом сообщил столичный активист Олег Слабоспицкий.

Он отметил, что памятник является одним из 69 объектов, которые должны были убрать из публичного пространства в рамках декоммунизации.

Его должны были снести до конца 2016 года.

Памятник находился на улице Кирпоноса. С декабря 2022 года она носит имя генерал-хорунжего Армии УНР Всеволода Петрива.

Раньше мы писали, что на Печерске вместо сбитого бюста Пушкину установили памятник Шевченко.

Фото: Олег Слабоспицкий

Опубликовано: 27 октября 2023
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