Львов хочет получить 50 млн евро на реконструкцию улицы Миколайчука

Во Львове на обустройство доступности возле больницы на улице И. Миколайчука хотят получить 50 млн евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития. В настоящее время ведутся переговоры с ЕБРР для получения половины суммы. Об этом сообщает издание «Твоє місто».

На улице Миколайчука во Львове расположен реабилитационный центр «Несокрушимые», больница св. Пантелеймона и детская поликлинка №2 по улице Мазепы, 25. Реконструкция необходима, чтобы облегчить доступ к этим больницам.

«Сейчас критически важна доступность к больнице. Рядом мы строим протезную мастерскую, скоро стартует проект жилья для раненых, больница строит дополнительные корпуса, и есть необходимость в дополнительных полосах для автомобилей скорой помощи», — комментирует первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В планах города проложить трамвайный путь, обустроить обособленную полосу общественного транспорта, которая будет общей для автобусов и электротранспорта.

Остановки и общая полоса общественного транспорта также даст беспрепятственную связь автомобилям скорой помощи с больницей.

Также для реконструкции было решено демонтировать рынок, разрешение на расположение которого завершилось. В рамках реконструкции рынок планируют перенести и осовременить.

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Фото: «Твоє місто», Pragmatika.