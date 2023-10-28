Львов хочет получить 50 млн евро на реконструкцию улицы Миколайчука

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Наталия Габрух
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Во Львове на обустройство доступности возле больницы на улице И. Миколайчука хотят получить 50 млн евро гранта от Европейского банка реконструкции и развития. В настоящее время ведутся переговоры с ЕБРР для получения половины суммы. Об этом сообщает издание «Твоє місто».

На улице Миколайчука во Львове расположен реабилитационный центр «Несокрушимые», больница св. Пантелеймона и детская поликлинка №2 по улице Мазепы, 25. Реконструкция необходима, чтобы облегчить доступ к этим больницам.

«Сейчас критически важна доступность к больнице. Рядом мы строим протезную мастерскую, скоро стартует проект жилья для раненых, больница строит дополнительные корпуса, и есть необходимость в дополнительных полосах для автомобилей скорой помощи», — комментирует первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В планах города проложить трамвайный путь, обустроить обособленную полосу общественного транспорта, которая будет общей для автобусов и электротранспорта.

Остановки и общая полоса общественного транспорта также даст беспрепятственную связь автомобилям скорой помощи с больницей.

Также для реконструкции было решено демонтировать рынок, разрешение на расположение которого завершилось. В рамках реконструкции рынок планируют перенести и осовременить.

Ранее мы писали , что во Львове на площади Рынок производят замену брусчатки.

Фото: «Твоє місто», Pragmatika.

Опубликовано: 28 октября 2023
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