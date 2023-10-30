На Отрадном хотят демонтировать подвесные фонари и установить столбы с LED освещением: местные вызвали полицию

По улице Метростроевская КП "Киевгорсвет" решило обновить освещение и установить столбы с LED освещением. Но долгие годы изюминкой этой улицы и микрорайона Отрадный самые подвесные фонари.

Об этом пишет местная жительница Марианна Хмельницкая.

По ее словам, в эту субботу приехали рабочие и начали копать ямы, а в воскресенье собирались их бетонировать. В настоящее время жители всех близлежащих улиц и домов в шоке и возмущены этим.

На этот счет Марианна Хмельницкая вызвала полицию. Оказалось, никаких документов и разрешений на проведение работ не предоставили, кроме ссылки на тендер и сам проект. Не придя к согласию на прекращение работ, жители близлежащих домов самостоятельно зарыли ямы.

Также по ее словам, она имела телефонный разговор с каким-то мужчиной, который предложил, что они продолжают работать, бетонируют и если община договорится с заказчиком не выполнять работы, то они просто срежут кранштейны, а бетон оставят на память.

"Правда все же подрядчик приехал из-за определенного без документов, чего приехал, не поняли", - пишет Маринна Хмельницкая.

Главное требование местных жителей - не демонтировать фонари, не устанавливать столбы, максимум снять помыть фонари и оснастить их лед лампами.

Тендер на проведение работ выиграло ООО "Интернешнл бизнес групп" с предложением 2 690 812 грн. В тендерной документации есть список работ, а именно: монтаж металлических опор и кронштейнов.

Фото: Марианна Хмельницкая