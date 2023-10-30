Во время ремонта дорожек на Гидропарке городу нанесли 300 тыс. гривен ущерба

Чиновник КП "Киевзеленстрой" получил сообщение о подозрении из-за ремонта дорожек в Гидропарке с убытком в 300 тыс. грн.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Установлено, что в декабре 2022 указанное должностное лицо подписало акты выполненных работ по договору о капитальном ремонте дорожной сети в парке отдыха «Гидропарк» в Днепровском районе.
При этом расчет стоимости в этих документах не отвечал требованиям действующего законодательства, в связи с чем интересам государства нанесен ущерб на сумму 300 000 гривен.
Досудебное расследование в настоящее время продолжается. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.
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