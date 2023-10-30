На Позняках открыли аниме-кафе «Тоторо кофе»

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Наталия Габрух
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Аниме-кафе «Тоторо кофе» заработало на улице Мишуги на Позняках. Об этом сообщает The Village Украина.

Помимо кофе гостям предлагают десерты и салаты. Также можно приобрести сувениры из вселенной Миядзаки – музыкальные шкатулки, шоперы, книги, стикеры.

Кофейня оформлена в стиле фильмов Хаяо Миядзаки, в том числе «Мой сосед Тоторо». «Кофейню оформили в стиле фильмов автора, а встречает посетителей огромный Тоторо под зонтиком (как раз удачно для осенней погоды!)», — комментируют в заведении.

Каждые выходные в пространстве проходят тематические мероприятия. Горожане могут узнать больше о культуре Японии и поиграть в традиционные карты «Ханафуда» или стилизованную мафию «Якудзу». Кроме того, дважды в неделю можно посмотреть фильмы Миядзаки.

31 октября в 18:00 в «Тоторо кофе» будет костюмированная вечеринка-квест к Хэллоуину, в стиле Агаты Кристи. Владельцу самого причудливого костюма обещают подарить призы от кафе и его партнеров.

Цены: гуакамоле – 179 грн, эспрессо – 30 грн, американо – 32 грн, капучино – 42 грн, какао – 52 грн, тыквенное лате – 95 грн, пунш – 75 грн, салат с лососем – 135 грн, сэндвич с курицей – 85 грн, панини с прошуто – 140 грн.

Адрес: ул. Мишуги, 12-А

Режим работы: 08:30-20:00 (будние), 09:30-20:00 (выходные)

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Опубликовано: 30 октября 2023
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