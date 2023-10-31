На Подоле заменят баннер на заброшенной исторической усадьбе почти за 400 тысяч грн

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Ирина Маймур
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На улице Сагайдачного, 20/2 заменят баннер на особняке Федора Коробки почти за 400 тысяч грн. В настоящее время усадьба находится в заброшенном состоянии.

Тендер на закупку баннерного полотна недавно появился на сайте Prozorro.

Заказчиком работ является КП «Киевжилспецэксплуатация», а их стоимость составляет 379 500 грн.

Участником тендера был только ФЛП Яремич Леонид Александрович. 18 октября с ним был заключен договор на выполнение работ. Установить баннер должны до 30 ноября.

На улице Сагайдачного, 20/2 расположен двухэтажный дом Федора Коробки. Ее построили в 1830 году.

В 2005 году фирма «Аквадон» получила разрешение на реконструкцию находившегося в собственности теробщины здания. В 2009 году Киевсовет передал дом во владение этому предприятию. В 2012 году усадьба получила статус памятника национального значения. Тогда «Аквадон» заключил охранный договор с Управлением охраны культурного наследия и обязался восстановить здание.

Но реконструкцию дома владелец так и не совершил, только завесил его баннером. В то же время за 2014-2018 годы продолжались суды по договору между Киевсоветом и «Аквадоном». В конце концов, в 2018-м Верховный Суд принял решение о возвращении памятника киевской общине.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 31 октября 2023
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