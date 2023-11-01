Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино

259
Наталия Габрух
share share

В «Довженко-Центре» призывают Кабинет Министров не одобрять «Проект Стратегии развития кино в Украине до 2027 года», фактически предусматривающего ликвидацию центра. Об этом сообщают в соцсетях «Довженко-Центра».

«Предложенный документ даже формально не является «стратегией», скорее «перечнем дел», без обоснований и конкретики. Впрочем, в этом перечне дел Госкино до 2027 года содержится вполне прагматический раздел, содержащий угрозу уничтожения Национального центра Александра Довженко», — заявляют в «Довженко-Центре».

В «стратегию» снова протягивают запрещенную судом «реорганизацию» Довженко-Центра под видом «оптимизации».

К примеру:

  • Госкино продолжает настаивать на создании отдельной государственной анимационной студии даже в условиях жесткого сокращения расходов на культуру;
  • Госкино намерено развивать из ничего «Научный центр кинематографии Украины», который не функционирует уже 20 лет, и никогда, собственно, не функционировал;
  • Госкино планирует отдельно создать Государственный фонд фильмов – тогда как Довженко-Центр неизменно выполняет эти функции на протяжении почти 30 лет.

«Вместо ликвидировать недействующие государственные предприятия и учреждения, в стратегии предлагается фактически ликвидировать Довженко-Центр, единственный живой институт среди подчиненных Госкино. Функции Центра хотят распределить между группой несостоятельных учреждений, вливая во время войны в них государственный ресурс», — отмечают в «Довженко-Центре».

В Центре считают опасным одобрять «Стратегию развития кино» в предложенном виде, поскольку даже перечисленные пункты будут иметь последствия для евроинтеграционных процессов, культуры, образования и национальной безопасности. Там добавляют, что возвратиться к разработке стратегии можно только после перезагрузки руководства Госкино.

Как известно, представители «Довженко-Центра» долгое время сопротивлялись действиям Госкино по реорганизации центра. В июле 2023 года суд признал незаконным приказ Государственного кино о реорганизации «Довженко-Центра».

Ранее мы писали, что Госкино назначило нового временного директора Довженко-Центра. Юлия Каждан уходит с должности.

Фото: PlayUA.

Опубликовано: 01 ноября 2023
share share
В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов В киевском метро начал курсировать поезд из полученных от Варшавы вагонов От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра От уличной до кошерной: Птушкин и Кацурин выпустили гид едой Днепра Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов Во Львове на улице Хмельницкого установят несколько сотен антипарковочных столбцов В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД В Броварах реконструируют детсад, где упал вертолет с руководством МВД На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек На ВДНГ откроют концертную площадку DVTK Stage на 2000 человек В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram В ЕС запускают платную подписку на Facebook и Instagram Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро Киевляне просят обустроить паркоместа возле конечных станций метро В Запорожье демонтировали памятник Пушкину В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.