Довженко-Центр снова могут ликвидировать из-за новой Стратегии развития кино

В «Довженко-Центре» призывают Кабинет Министров не одобрять «Проект Стратегии развития кино в Украине до 2027 года», фактически предусматривающего ликвидацию центра. Об этом сообщают в соцсетях «Довженко-Центра».

«Предложенный документ даже формально не является «стратегией», скорее «перечнем дел», без обоснований и конкретики. Впрочем, в этом перечне дел Госкино до 2027 года содержится вполне прагматический раздел, содержащий угрозу уничтожения Национального центра Александра Довженко», — заявляют в «Довженко-Центре».

В «стратегию» снова протягивают запрещенную судом «реорганизацию» Довженко-Центра под видом «оптимизации».

К примеру:

Госкино продолжает настаивать на создании отдельной государственной анимационной студии даже в условиях жесткого сокращения расходов на культуру;

Госкино намерено развивать из ничего «Научный центр кинематографии Украины», который не функционирует уже 20 лет, и никогда, собственно, не функционировал;

Госкино планирует отдельно создать Государственный фонд фильмов – тогда как Довженко-Центр неизменно выполняет эти функции на протяжении почти 30 лет.

«Вместо ликвидировать недействующие государственные предприятия и учреждения, в стратегии предлагается фактически ликвидировать Довженко-Центр, единственный живой институт среди подчиненных Госкино. Функции Центра хотят распределить между группой несостоятельных учреждений, вливая во время войны в них государственный ресурс», — отмечают в «Довженко-Центре».

В Центре считают опасным одобрять «Стратегию развития кино» в предложенном виде, поскольку даже перечисленные пункты будут иметь последствия для евроинтеграционных процессов, культуры, образования и национальной безопасности. Там добавляют, что возвратиться к разработке стратегии можно только после перезагрузки руководства Госкино.

Как известно, представители «Довженко-Центра» долгое время сопротивлялись действиям Госкино по реорганизации центра. В июле 2023 года суд признал незаконным приказ Государственного кино о реорганизации «Довженко-Центра».

Ранее мы писали , что Госкино назначило нового временного директора Довженко-Центра. Юлия Каждан уходит с должности.

Фото: PlayUA.