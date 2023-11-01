На Михайловской площади устанавливают обстрелянный в Ирпене вагон: фото

На Михайловской площади появился обстрелянный в Ирпене вагон. На рельсы его должны поставить ко Дню железнодорожника, который будет отмечен 4 ноября.

Об этом сообщает издание «Вечерний Киев».

Журналистам медиа рассказали, что весной прошлого года в этом вагоне были эвакуированы в столицу жителей Ирпеня. Тогда его обстреляли россияне.

«К счастью, в тот момент поезд был пустым: только ехал за ирпенцами. И через какое-то время из-за подрыва моста он так и не доехал до города. Однако нас это не остановило, железнодорожники эвакуировали людей из окрестностей Ирпеня и довезли в Киев. Собственно сейчас этот вагон для нас как символ несокрушимости», — прокомментировали изданию в пресс-службе.

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Фото: Даша Гришина/«Вечерний Киев»