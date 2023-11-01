Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кольцевой электрички в Киеве

Ко Дню железнодорожника «Укрзалізниця» запустила новую звездную озвучку для Киевской кольцевой электрички. Теперь станции объявляют экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, певица Джамала, писатель и музыкант Сергей Жадан, экс игрок и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и другие. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

«Теперь все 20 станций Киевского кольца объявляют известные украинцы (и не только) — писатели, спортсмены, музыканты, телеведущие и даже сам Борис Джонсон!», — отмечают в «Укрзалізниці».

Также в новой озвучке голосами звезд добавлены вдохновляющие фразы и интересные факты о некоторых станциях и локациях.

Ранее мы писали , что «Укрзалізниця» запускает женские купе еще в четырех поездах.

Фото: «Укрзалізниця».