В Киевской области нашли золотые украшения времен Гетманщины: фото

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Ирина Маймур
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На территории древнего города в Белой Церкви археологи обнаружили золотые украшения времен Гетманщины. Их нашли при раскопках в культурных наслоениях XVII-XVIII веков.

Об этом сообщил Институт археологии НАН Украины.

Клад состоит из 12 предметов общим весом почти 28 граммов. Украшения были спрятаны в небольшом керамическом сосуде вместе с перламутровым бисером.

«Сокровище времен Гетманщины — крайне редкая находка, имеющая большое научное и общественное значение. Она иллюстрирует значительное развитие материальной культуры населения Украины, подчеркивает высокий уровень ювелирного искусства казацкого государства», — отметили в Институте археологии НАН Украины.

Все найденные предметы передали на хранение в фонды Археологического музея Института археологии НАН Украины. В будущем они войдут в экспозицию музея.

Ранее мы писали, что археологи обнаружили в Киеве глиняную лепную кружку скифской эпохи.

Фото: Институт археологии НАН Украины

Опубликовано: 02 ноября 2023
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