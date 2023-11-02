Магазин в Ивано-Франковске сохранил мозаику 1960-х, сделав ее частью интерьера

Магазин Samsung в Ивано-Франковске сохранил мозаику советского периода внутри пространства и адаптировал ее в интерьер.

Об этом сообщил автор блога «ісусе та кінцева».

Мозаику создал украинский живописец, член Клуба творческой молодежи, известный шестидесятник Афанасий Заливаха. Она почти полностью выложена натуральным камнем. По бокам мозаика имеет надпись «Чим хата багата, тим і рада».

Магазин Samsung расположен на улице Независимости, 4. На его инстаграмм-странице можно увидеть много фотографий интерьера с мозаикой.

Ранее мы писали, что на Березняках уничтожили мозаичное советское панно.

Фото: «ісусе та кінцева»