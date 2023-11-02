За месяц цены на аренду квартир в Киеве упали на 19%

В октябре стоимость квартиры в Киеве упала на 19% по сравнению с сентябрем. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице достигает 17 161 грн.

Об этом сообщает DIM.RIA.

Рынок аренды

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе – 8274 грн. В Дарницком и Оболонском районе цена составляет 14564 грн и 14468 грн соответственно. Самая высокая цена арендуемого жилья в Печерском районе – 30 264 грн за однокомнатную квартиру.

Кроме того, количество объявлений увеличилось в Киеве и области на 21% по сравнению с сентябрем.

Первичный рынок недвижимости

В октябре 2023 года работают 75% отделов продаж новостроек по всей Украине. За месяц по всей Украине в эксплуатацию введено 4 новостройки на 7 секций. В течение года было сдано 84 новостройки на 178 секций.

них по Киеву – 12 домов на 30 секций.

Самая высокая средняя стоимость за м² в столице и составляет 57 460 грн.

Вторичный рынок

Исследуя предложение на вторичном рынке продажи недвижимости, наблюдается умеренное падение. Наибольшая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 87 374 долларов США в Киеве и во Львовской области – 65 700 долларов США.

Анализируя районы Киева, наибольшая стоимость хранится в Печерском районе – 126 574 доллара США за однокомнатную квартиру. Самая низкая цена в Деснянском районе – 43 722 доллара США.

Фото: DIM.RIA