Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе

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Валерия Гуржий
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Депутаты Киевского городского совета утвердили план действия "Зеленый город", пишет депутат Киевсовета Ксения Семенова.

План действий "Зеленый город" — стратегический документ, разработанный для решения экологических проблем и осуществления устойчивого развития города.

План определяет 4 приоритетных экологических вызова для Киева: качество воздуха, обеспечение зелеными зонами, адаптация и устойчивость города и качество водных объектов. Для преодоления вызовов предусматриваются меры по улучшению велоинфраструктуры, модернизации теплоснабжения, модернизации водопровода и канализации, обеспечения парковочных мест, защиты зеленых зон и т.д.

План нуждается в инвестировании 2,5 миллиарда евро к 2032 году.

Большая часть этих средств – это бюджет города, но ЕБРР и ЕИБ могут профинансировать следующие вещи:

Транспорт

  • расширение Киевского трамвайного парка и обновление узла "Контрактовая площадь".
  • новые станции метро и вагоны для Сырецко-Печерской линии, расширение в Деснянский район, ремонт моста через Днепр.
  • развитие пригородной и городской электрички.
  • повышение безопасности дорожного движения: управление транспортом, ремонт перекрестков, велосипедные маршруты.

Централизованное отопление

  • реконструкция генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 и новая система мониторинга.
  • установка теплового насоса большой мощности на очистных сооружениях в Бортничах, установка новых малых и средних котлов на биомассе и/или ТЭЦ, использование смесей водорода и природного газа, разработка стратегической дорожной карты декарбонизации до 2050 года.

Отходы

  • поддержка изменений в отходовой системе: сбор, переработка, реконструкция полигонов.

Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva

Опубликовано: 03 ноября 2023
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