Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе

Депутаты Киевского городского совета утвердили план действия "Зеленый город", пишет депутат Киевсовета Ксения Семенова.
План действий "Зеленый город" — стратегический документ, разработанный для решения экологических проблем и осуществления устойчивого развития города.
План определяет 4 приоритетных экологических вызова для Киева: качество воздуха, обеспечение зелеными зонами, адаптация и устойчивость города и качество водных объектов. Для преодоления вызовов предусматриваются меры по улучшению велоинфраструктуры, модернизации теплоснабжения, модернизации водопровода и канализации, обеспечения парковочных мест, защиты зеленых зон и т.д.
План нуждается в инвестировании 2,5 миллиарда евро к 2032 году.
Большая часть этих средств – это бюджет города, но ЕБРР и ЕИБ могут профинансировать следующие вещи:
Транспорт
- расширение Киевского трамвайного парка и обновление узла "Контрактовая площадь".
- новые станции метро и вагоны для Сырецко-Печерской линии, расширение в Деснянский район, ремонт моста через Днепр.
- развитие пригородной и городской электрички.
- повышение безопасности дорожного движения: управление транспортом, ремонт перекрестков, велосипедные маршруты.
Централизованное отопление
- реконструкция генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 и новая система мониторинга.
- установка теплового насоса большой мощности на очистных сооружениях в Бортничах, установка новых малых и средних котлов на биомассе и/или ТЭЦ, использование смесей водорода и природного газа, разработка стратегической дорожной карты декарбонизации до 2050 года.
Отходы
- поддержка изменений в отходовой системе: сбор, переработка, реконструкция полигонов.
Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva