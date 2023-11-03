Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе

Депутаты Киевского городского совета утвердили план действия "Зеленый город", пишет депутат Киевсовета Ксения Семенова.

План действий "Зеленый город" — стратегический документ, разработанный для решения экологических проблем и осуществления устойчивого развития города.

План определяет 4 приоритетных экологических вызова для Киева: качество воздуха, обеспечение зелеными зонами, адаптация и устойчивость города и качество водных объектов. Для преодоления вызовов предусматриваются меры по улучшению велоинфраструктуры, модернизации теплоснабжения, модернизации водопровода и канализации, обеспечения парковочных мест, защиты зеленых зон и т.д.

План нуждается в инвестировании 2,5 миллиарда евро к 2032 году.

Большая часть этих средств – это бюджет города, но ЕБРР и ЕИБ могут профинансировать следующие вещи:

Транспорт

расширение Киевского трамвайного парка и обновление узла "Контрактовая площадь".

новые станции метро и вагоны для Сырецко-Печерской линии, расширение в Деснянский район, ремонт моста через Днепр.

развитие пригородной и городской электрички.

повышение безопасности дорожного движения: управление транспортом, ремонт перекрестков, велосипедные маршруты.

Централизованное отопление

реконструкция генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-5 и новая система мониторинга.

установка теплового насоса большой мощности на очистных сооружениях в Бортничах, установка новых малых и средних котлов на биомассе и/или ТЭЦ, использование смесей водорода и природного газа, разработка стратегической дорожной карты декарбонизации до 2050 года.

Отходы

поддержка изменений в отходовой системе: сбор, переработка, реконструкция полигонов.

Фото: Unsplash\Tetiana Shevereva