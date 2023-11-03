На Трухановом создают маршрут для активного отдыха с раздевалками и фонтанчиками для питья

20
Ирина Маймур
share share

Компания PUMA UKRAINE создает маршрут для активного отдыха «Труханов трейл» в рамках сотрудничества с КГГА.

Об этом пишет Don't Take Fake.

В настоящее время компания уже установила бесплатные переодеваемые в начале маршрута — на входе на Труханов остров с пешеходного моста. Там можно переодеться, оставить вещи в камерах хранения с кодовыми замками, а также подзарядить гаджеты. Локация имеет лавочки для переобувания или отдыха. К тому же ее оборудовали подсветкой.

К концу 2023 года PUMA и КГГА хотят оборудовать раздевалками второй вход «Труханов трейл» со стороны Северного моста. Также планируют добавить таблички с маршрутными гидами.

В 2024 году на маршруте появятся фонтанчики для питья, арки-распылители воды и маркировка для бегунов.

Напомним, что маршрут «Труханов трейл» рассчитан на бег, скандинавскую ходьбу и езду на горном велосипеде. Отправиться им можно с одной из двух стартовых точек – у Пешеходного или Северного моста. Протяженность желтого маршрута – 11,4 км, синего – 8,7 км.

Фото: Ногибоги

Опубликовано: 03 ноября 2023
share share
Украинские беженцы в Европе снова могут получить бесплатное жилье: детали Украинские беженцы в Европе снова могут получить бесплатное жилье: детали Во Вроцлаве заработал первый ресторан украинской франшизы «Най» Во Вроцлаве заработал первый ресторан украинской франшизы «Най» Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе Киев присоединился к программе ЕБРР "Зеленый город": что может измениться в городе Где искать военные вакансии в Украине: от IT до боевых Где искать военные вакансии в Украине: от IT до боевых Испанское вино, итальянская закуска и искусство бодег Риохи - планы на вечер Испанское вино, итальянская закуска и искусство бодег Риохи - планы на вечер Во Львове восстановили исторические окна дома по улице Хмельницкого Во Львове восстановили исторические окна дома по улице Хмельницкого За месяц цены на аренду квартир в Киеве упали на 19% За месяц цены на аренду квартир в Киеве упали на 19% Магазин в Ивано-Франковске сохранил мозаику 1960-х, сделав ее частью интерьера Магазин в Ивано-Франковске сохранил мозаику 1960-х, сделав ее частью интерьера
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.