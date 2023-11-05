Возле Майдана Независимости открыли «Книжный магазин-кафе Старого Льва»

77
Наталия Габрух
share share

«Книжный магазин-кафе Старого Льва» открыли возле Майдана Независимости в Киеве. В заведении есть книги от разных издательств, кофе и десерты. Это уже пятый книжный магазин-кафе сети в Киеве. Об этом сообщает The Village Украина.

На открытии книжного магазина состоялась встреча с украинским писателем Илларионом Павлюком («Я вижу, вас интересует тьма», «Белый пепел»). Также посетители могли встретиться с психологиней и автором Светланой Ройз и детским писателем Сашей Дерманским. В книжном магазине состоялась также презентация книги «Люди на кофе» соучредительницы «Издательства Старого Льва» Марьяны Савки.

В течение 4 и 5 ноября для посетителей будет действовать скидка -20% на: книги, сувениры, кофе и десерты.

Адрес: ул. Михайловская, 18-А

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Instagram

Опубликовано: 05 ноября 2023
share share
За октябрь в Киеве убрали более 2,5 тысяч незаконных рекламных вывесок: фото За октябрь в Киеве убрали более 2,5 тысяч незаконных рекламных вывесок: фото Киевляне предложили проект реновации 200-летнего памятника на Подоле Киевляне предложили проект реновации 200-летнего памятника на Подоле Испанский художник «оживит» киевские памятники, закрытые от обломков Испанский художник «оживит» киевские памятники, закрытые от обломков Самое интересное за неделю: Истории киевлян, которые открывают заведения в Киеве и популярные комики о сборах миллионов на ВСУ Самое интересное за неделю: Истории киевлян, которые открывают заведения в Киеве и популярные комики о сборах миллионов на ВСУ В Харькове презентовали семь пилотных проектов восстановления города В Харькове презентовали семь пилотных проектов восстановления города Студенты КПИ против мурала на стенах 9 корпуса, но эскизы продолжают рассматривать Студенты КПИ против мурала на стенах 9 корпуса, но эскизы продолжают рассматривать Эскиз мурала Евгении Фуллен на Виноградаре зарисовали Эскиз мурала Евгении Фуллен на Виноградаре зарисовали В Украине создадут Единый государственный реестр домашних животных В Украине создадут Единый государственный реестр домашних животных
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.