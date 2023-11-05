Возле Майдана Независимости открыли «Книжный магазин-кафе Старого Льва»

«Книжный магазин-кафе Старого Льва» открыли возле Майдана Независимости в Киеве. В заведении есть книги от разных издательств, кофе и десерты. Это уже пятый книжный магазин-кафе сети в Киеве. Об этом сообщает The Village Украина.

На открытии книжного магазина состоялась встреча с украинским писателем Илларионом Павлюком («Я вижу, вас интересует тьма», «Белый пепел»). Также посетители могли встретиться с психологиней и автором Светланой Ройз и детским писателем Сашей Дерманским. В книжном магазине состоялась также презентация книги «Люди на кофе» соучредительницы «Издательства Старого Льва» Марьяны Савки.

В течение 4 и 5 ноября для посетителей будет действовать скидка -20% на: книги, сувениры, кофе и десерты.

Адрес: ул. Михайловская, 18-А

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00