В Луцке отремонтировали модернистское здание: фото

В Луцке был отремонтировали Полесский лесной офис, сохранив первоначальный вид здания. Об этом сообщили в блоге об урбанистике, исторической среде и транспорте NE:Urban.

Проект реконструкции осуществляла студия leod'uk design.

В здании заменили входную группу, сменив ее цвет на черный. Фонари заменили более современными, а цветную плитку на бесшовную серую. Изменения произошли и в ландшафтном дизайне. Вместо самшитовых кустов перед зданием высадили деревья и многолетние травы. Также сохранили советское модернистское панно с изображением природы.

«Конечно, есть и недостатки: коричневые рамы окон, бестолковый шлагбаум и отсутствие скамеек для посетителей, однако это легко исправить», — комментируют в блоге NE:Urban.

Раньше мы писали , что в Черновцах отремонтировали улицу Банковую.



Фото: NE: Urban.