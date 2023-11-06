В Луцке отремонтировали модернистское здание: фото

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Наталия Габрух
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В Луцке был отремонтировали Полесский лесной офис, сохранив первоначальный вид здания. Об этом сообщили в блоге об урбанистике, исторической среде и транспорте NE:Urban.

Проект реконструкции осуществляла студия leod'uk design.

В здании заменили входную группу, сменив ее цвет на черный. Фонари заменили более современными, а цветную плитку на бесшовную серую. Изменения произошли и в ландшафтном дизайне. Вместо самшитовых кустов перед зданием высадили деревья и многолетние травы. Также сохранили советское модернистское панно с изображением природы.

«Конечно, есть и недостатки: коричневые рамы окон, бестолковый шлагбаум и отсутствие скамеек для посетителей, однако это легко исправить», — комментируют в блоге NE:Urban.

Раньше мы писали , что в Черновцах отремонтировали улицу Банковую.


Фото: NE: Urban.

Опубликовано: 06 ноября 2023
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