На дорогах Киева полицейские начали измерять скорость движения транспорта: адреса

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Валерия Гуржий
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Полицейские Киева начали измерять скорость движения транспорта на аварийно-опасных участках, где происходит наибольшее количество ДТП с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Для измерения используют лазерный прибор TruCam.

Умерение скорости осуществляется по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности.

О местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.

Фото: Патрульная полиция Киева

Опубликовано: 06 ноября 2023
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