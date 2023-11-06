На дорогах Киева полицейские начали измерять скорость движения транспорта: адреса

Полицейские Киева начали измерять скорость движения транспорта на аварийно-опасных участках, где происходит наибольшее количество ДТП с тяжелыми последствиями.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Для измерения используют лазерный прибор TruCam.
О местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.
Фото: Патрульная полиция Киева