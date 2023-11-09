Во Львове отреставрировали исторические двери неподалеку от Стрыйского парка

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Ирина Маймур
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Во Львове отреставрировали аутентичные двери в доме по улице Карманского, 5.

Об этом сообщили в ЛКП «Бюро наследия», которое и координировало работы.

Это 20-ые по счету двери, которые отреставрировали в городе в этом году.

Специалисты восстановили поврежденное деревянное полотно и утраченные элементы, установили новое остекление и ручки, соответствующие историческим аналогам. Деревянные двери покрыли акриловой лазурью и бейцем.

Ворота восстановили в рамках городской Программы софинансирования восстановление ценных элементов в исторических домах. В общей сложности реставрация стоила 60 181 грн. Из этой суммы город оплатил 42 127 грн, все остальное – жители.

Эти аутентичные двери спасли жители дома.

«Один из жильцов решил заменить эту дверь современной, которая совсем не соответствовала общей стилистике дома. Дверную коробку, к сожалению, уничтожили во время демонтажа, а саму дверь соседи еще успели спасти. Мы сразу же отправились на Программу софинансирования и дождались своей очереди», — сообщила жительница дома.

Фото: ЛКП «Бюро наследия»

Опубликовано: 09 ноября 2023
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