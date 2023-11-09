С начала осени в Киеве демонтировали около 2 тысяч МАФов и торговых палаток

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Валерия Гуржий
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С сентября в столице демонтировали около 1850 МАФов и торговых палаток, которые размещались на улицах без разрешительных документов.

Об этом сообщили в КГГА.

С начала осени больше всего было демонтировано временных сооружений сезонной торговли – почти 1300 элементов благоустройства. Это связано с тем, что в осеннее время сбора урожаев на улицах столицы появляется все больше торговли «с земли».

Отмечается, что всем владельцам временных построек инспекторы благоустройства предварительно вносили предписания с требованием в указанный срок предоставить разрешительные документы или самостоятельно демонтировать и восстановить благоустройство.

Фото: КГГА

Опубликовано: 09 ноября 2023
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