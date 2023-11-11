В Центральном парке Ирпеня высадили сливы «Писсарди»

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Наталия Габрух
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10 ноября специалисты КП «Управление благоустройства города» Ирпенского городского совета завершили пересадку слив «Писсарди» с Центральной площади Ирпеня в Центральный парк. Об этом сообщили в горсовете.

Деревянные контейнеры, в которых были деревья, обещают отремонтировать и вернуть на площадь.

Также в Управлении благоустройства города сообщают, что благодаря пожертвованиям меценатов планируется высадка и других деревьев на Центральной площади города.

Ранее мы писали, что в Киеве высаживают устойчивые к бурям деревья.

Фото: Городской совет Ирпеня.

Опубликовано: 11 ноября 2023
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