В Центральном парке Ирпеня высадили сливы «Писсарди»

10 ноября специалисты КП «Управление благоустройства города» Ирпенского городского совета завершили пересадку слив «Писсарди» с Центральной площади Ирпеня в Центральный парк. Об этом сообщили в горсовете.
Деревянные контейнеры, в которых были деревья, обещают отремонтировать и вернуть на площадь.
Также в Управлении благоустройства города сообщают, что благодаря пожертвованиям меценатов планируется высадка и других деревьев на Центральной площади города.
Ранее мы писали, что в Киеве высаживают устойчивые к бурям деревья.
Фото: Городской совет Ирпеня.