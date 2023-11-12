В Киеве можно бесплатно сдать на утилизацию просроченные лекарства: где именно

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Наталия Габрух
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В Киеве запустили пилотный проект по сбору просроченных лекарств на бесплатную утилизацию. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Столичного округа.

Лекарства можно приносить в специальные урны в 30 заведениях сети «Аптек Доброго Дня».

Непригодные препараты лицензированная подрядная организация отправит на высокотемпературное сжигание. Акция продлится до 1 февраля.

«По данным Европейской федерации фармацевтической промышленности, 3-8% всех медикаментов из домашней аптечки остаются неиспользованными. Врачи строго запрещают употреблять просроченные лекарства и призывают пересматривать домашние аптечки каждые полгода», — отмечают в Государственной экологической инспекции.

Список локаций, где можно сдать лекарства, можно узнать по QR-коду на изображении или по ссылке.

Ранее мы писали, что с 1 апреля большинство лекарств в Украине можно будет купить только по рецепту: как получить Е-рецепт.

Фото: Roberto Sorin/Unsplash.

Опубликовано: 12 ноября 2023
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