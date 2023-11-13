Житомир прошел прошлую зиму почти без блекаутов. Как ему это удалось

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что вместо брусчатки вкладывал средства в модернизацию теплосетей, что помогло городу прожить прошлую зиму почти без блекаутов.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

По его словам, в городе с 2015 года начали модернизировать систему теплоснабжения, водоснабжения и энергомониторинга.

За это время было произведено 80% системы теплоснабжения, что позволило уменьшить потери.

"Большинство городов декларируют потери в сети на уровне примерно 20%. У нас – 4% потери в сети. Хотя нормативно можно закладывать 12%. Мы последние 7-8 лет вкладываем почти все средства в теплокоммунэнерго, водоканал и всю инфраструктуру. Чтобы потом сделать дороги, нужно, чтобы под этими дорогами коммуникации были надежны", - отметил городской голова.

И все это дает возможность городу иметь самый низкий тариф в стране на тепло, наименьшие потери.

"Во время войны каждый день мы с облэнерго проводили совещание. Облэнерго говорило нам, например: когда наступает час пик в энергосистеме Житомира, недостаточно 9 МВт электроэнергии. И если мы не снимем эти 9 МВт, то весь город будет отключен. Тогда мы 60% котельных отключали. Отключаем водоканал. Снимаем 25 троллейбусов с сети. И таким образом мы уменьшали потребление на 9 МВт. И таким образом у нас этот город не отключался", - добавил он.

Затем ночью автоматически запускаются котельные до утра. Квартиры прогреваются. И утром – на пик – снова отключается. Снимают также транспорт. И таким образом, почти весь сезон город прошел без отключений.

"Это можно делать, когда у тебя нормальная, надежная система: нет порывов, нет аварийных ситуаций. Тогда все это работает таким образом", – сообщил Сергей Сухомлин.

Он также добавляет, что в городе нет котельной, у которой коэффициент полезного действия (КПД) ниже 93-94%.

Фото: Фейсбук Житомира