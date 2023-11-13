В Киеве открыли два новых заведения I Love Kebab: на Крещатике и Контрактовой площади

В Киеве начали работу два новых заведения сети I Love Kebab – на Крещатике и возле Контрактовой площади. Об этом сообщает The Village Украина.

Заведение на Крещатике было открыто 4 ноября на месте «Хлебного». На Контрактовой I Love Kebab появился 23 октября.

В меню заведений разные виды кебаба: с курицей, свининой, тунцом или вообще без мяса. Также в I Love Kebab можно попробовать легкие закуски и напитки – айран, пиво, чай и кофе.

«Суть концепции сети в синхронизации с ритмом жизни города. Каждый гость может в любой момент быстро, удобно и вкусно поесть. Особенность заведений – удобные посадочные места, стильный интерьер и уютная атмосфера», – комментируют в I Love Kebab.

I Love Kebab – это сеть заведений с кебабами, которую открыли во Львове в 2017 году. По всей Украине работает около 85 заведений, шесть находятся в Киеве и области.

Цены: кебаб — 130 грн, кебаб с тунцом — 135 грн, кебаб в булке — 130 грн, вегетарианский кебаб — 110 грн, бокс с нагетсами и картофелем фри — 145 грн, фри картофель — 55 грн, сырные палочки — 80 грн, айран — 60 грн, эспрессо — 30 грн, капучино — 35 грн.

Адрес: ул. Крещатик, 32, ул. Нижний Вал, 19/21

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00