В Днепровском районе обустроили новый сквер с арт-объектами: фото

На улице Алматинской в Днепровском районе столицы появился новый сквер с арт-объектами.

Об этом сообщают в КГГА.

Сквер был создан по инициативе и средствам меценатов — индийской группы фармацевтических компаний «Кусум». К обустройству территории подключились работники КП УЗН Днепровского района.

В сквере площадью почти один гектар высадили 60 деревьев, более 200 кустов, около тысячи злаков и декоративных трав, в том числе ликвидамбры смолоносные, вишни мелкопильчатые, клены Фримана, платаны испанские, сосны горные, спиреи, туи, магнолии и другие зеленые.

Украшением локации стали арт-объекты украинского художника Петра Антипа «Скифская Диана» и «Памятник камню».

Работы по обустройству сквера продолжались с апреля по октябрь 2023 года. За это время работники КП УЗО Днепровского района выровняли территорию, удалили поросли и расчистили заросли, сделали освещение и полив, установили забор, скамьи и урны, озеленили.

Раньше мы писали, что на Контрактовой площади высадили 25 сакур.

Фото: КГГА, Алексей Самсонов