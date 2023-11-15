О проекте ТЦ «Трипіль» от Aranchii Architects написало ведущее архитектурное издание Arch Daily

О проекте ТЦ «Трипіль» от киевской архитектурной мастерской Aranchii Architects написал самый влиятельный архитектурный сайт мира ArchDaily.

Об этом сообщил основатель студии Дмитрий Аранчий.

ТЦ «Трипіль» попал в подборку интереснейших нереализованных проектов. Его должны были начать строить весной 2022 года и уже завершить, отмечает Дмитрий Аранчий. Проект был увлечен широкомасштабным вторжением на стадии активной работы над рабочей документацией. В настоящее время работы на паузе заказчик (Alterra Group) ищет решение для реализации замысла.

Напомним, что ТЦ «Трипіль» планировали возвести в городе Украинка на месте заброшенных советских недостроек спортивного назначения, в непосредственной близости от городской набережной.

«Воплощение преследует цель не только создать первый новый торговый объект, отвечающий современным требованиям, в городе за время Независимости, но и предоставить жителям новые удобства в виде урбанистической точки притяжения с кафе, миниамфитеатром, скейт-рампой и благоустройством с инсталляциями на тему трипольской культуры найденной впервые неподалеку Викентием Хвойко», — рассказывал БЖ Дмитрий Аранчий.

Визуализации: Aranchii Architects