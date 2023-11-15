У Контрактовой площади открывают заведение стритфуда «Котлета по-киевски»

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Наталия Габрух
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17 ноября на пересечении улиц Верхний Вал и Константиновской откроется новое заведение сети стритфуда «Котлета по-киевски». Об этом пишет The Village Украина.

Особенность заведения в подаче котлеты по-киевски «to go», без привязки к тарелкам и приборам.

В меню заведений пять видов котлет: классическая, с грибами и сыром, с «Филадельфией» и шпинатом, с чеддером и паприкой, с чеддером и перцем халапеньо.

Недавно в меню добавили пюре по-киевски.

Также клиенты могут выбрать к блюду напитки: пиво, сидр, лимонады и крафтовые наливки. Кроме того, в заведениях действует постоянная акция на сидры и наливки "1+1=3".

Цены: классическая котлета – 95 грн, с грибами и сыром – 105 грн, с чеддером – 105 грн, с сыром чеддером и халапеньо – 195 грн, с «Филадельфией» и шпинатом – 105 грн, картофель фри – 60 грн.

Адрес: ул. Константиновская, 17

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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Опубликовано: 15 ноября 2023
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