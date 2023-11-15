Во Львове установили эко-дом с зеленой крышей для зимовки бездомных котов

В пространстве городского садоводства и огородничества львовского парка «Железная вода» установили эко-дом для котов.
Об этом сообщили в общественной организации «Плато».
К изготовлению и установке котовницы присоединились ОО «Плато», отдел энергоменеджмента Львовского горсовета, студенты Львовского высшего профессионального художественного училища, а также школьники Лицея №80.
Сейчас на территории пространства проживает шесть бездомных кошек.
Чтобы создать комфортные условия для зимовки, разработали проект деревянного каркасного домика с зеленой крышей экстенсивного типа. Стены котовницы утеплили базальтовой ватой, а крышу застелили водозащитной мембраной, на которую послойно выложили дренаж из щебня, агроволокно и плодородный слой почвы.
Озеленили дом с помощью трех разновидностей седумов — почвопокровных растений суккулентного типа, которые накапливают влагу и не нуждаются в особом уходе.
Зеленые крыши охлаждают и увлажняют воздух, улучшая локальный микроклимат, а их растительность очищает воздух поглощая углекислый газ и другие вредные соединения.
Обустройство зеленой крыши оказывает положительное влияние на энергоэффективность дома с учетом термоизоляции. Но самое главное — они могут задерживать до 90% осадков, уменьшая нагрузку на систему канализации.
Ранее мы писали, что на Оболони по инициативе жителей была создана площадка для выгула собак.
Фото: «Плато»