Во Львове установили эко-дом с зеленой крышей для зимовки бездомных котов

В пространстве городского садоводства и огородничества львовского парка «Железная вода» установили эко-дом для котов.

Об этом сообщили в общественной организации «Плато».

К изготовлению и установке котовницы присоединились ОО «Плато», отдел энергоменеджмента Львовского горсовета, студенты Львовского высшего профессионального художественного училища, а также школьники Лицея №80.

Сейчас на территории пространства проживает шесть бездомных кошек.

Чтобы создать комфортные условия для зимовки, разработали проект деревянного каркасного домика с зеленой крышей экстенсивного типа. Стены котовницы утеплили базальтовой ватой, а крышу застелили водозащитной мембраной, на которую послойно выложили дренаж из щебня, агроволокно и плодородный слой почвы.

Озеленили дом с помощью трех разновидностей седумов — почвопокровных растений суккулентного типа, которые накапливают влагу и не нуждаются в особом уходе.

Зеленые крыши охлаждают и увлажняют воздух, улучшая локальный микроклимат, а их растительность очищает воздух поглощая углекислый газ и другие вредные соединения.

Обустройство зеленой крыши оказывает положительное влияние на энергоэффективность дома с учетом термоизоляции. Но самое главное — они могут задерживать до 90% осадков, уменьшая нагрузку на систему канализации.

Ранее мы писали, что на Оболони по инициативе жителей была создана площадка для выгула собак.

Фото: «Плато»