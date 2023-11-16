Возле Львовской площади отреставрируют историческую вывеску «Мисливець»

Фонд «Має значення» отреставрирует историческую вывеску «Мисливець» недалеко от Львовской площади.
Об этом активисты сообщили в соцсетях.
Вывеска находится по адресу переулок Нестеровский, 7.
Горожане собрали на демонтаж, транспортировку и реставрационные работы 8000 гривен.
Фонд «Має значення» занимается сохранением и восстановлением столичного архитектурного наследия.
Ранее мы писали, что фонд «Має значення» планирует восстановить историческую вывеску «Перукарня» по улице Почайнинская, 57–59.
Фото: фонд «Має значення»