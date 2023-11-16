Возле Житнего рынка отремонтировали тротуар и обустроили парковочный «карман»

475
Ирина Маймур
share share

Возле Житнего рынка на Верхнем Валу отремонтировали тротуар. Ремонтом занимались работники КП ШЭУ Подольского района по инициативе администрации рынка.

Об этом сообщил изданию The Village Украина директор рынка Игорь Цеханский.

Отмечается, что на тротуаре заменили асфальтовое покрытие и обустроили парковочный «карман» для автомобилей. К тому же на участке поставили стойки для парковки велосипедов.

Также коммунальщики сделали понижение бордюра с тактильной плиткой на пешеходном переходе.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко провел общественные обсуждения о будущем «Житнего рынка».

Фото: Игорь Цеханский

Понравилась статья? Поставь реакцию!
Опубликовано: 16 ноября 2023
share share
"Мавка" получит продолжение, а также полнометражный фильм "Мавка" получит продолжение, а также полнометражный фильм На перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка обустраивают пешеходные переходы На перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка обустраивают пешеходные переходы В 15 супермаркетах «Сільпо» заменили витрины картинами украинских художников В 15 супермаркетах «Сільпо» заменили витрины картинами украинских художников В Киеве состоится забег в поддержку "Азова" В Киеве состоится забег в поддержку "Азова" "Эпицентр" откроет ТРЦ в Буче и Чабанах с арендными галереями и ресторанами "Эпицентр" откроет ТРЦ в Буче и Чабанах с арендными галереями и ресторанами Возле Львовской площади отреставрируют историческую вывеску «Мисливець» Возле Львовской площади отреставрируют историческую вывеску «Мисливець» Бренд Saint Javelin выпустил коллекцию «Защитник», посвященную украинским военным Бренд Saint Javelin выпустил коллекцию «Защитник», посвященную украинским военным Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций Метрополитен за почти миллион гривен закупит таблички для переименованных станций
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.