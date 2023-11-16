Возле Житнего рынка отремонтировали тротуар и обустроили парковочный «карман»

Возле Житнего рынка на Верхнем Валу отремонтировали тротуар. Ремонтом занимались работники КП ШЭУ Подольского района по инициативе администрации рынка.

Об этом сообщил изданию The Village Украина директор рынка Игорь Цеханский.

Отмечается, что на тротуаре заменили асфальтовое покрытие и обустроили парковочный «карман» для автомобилей. К тому же на участке поставили стойки для парковки велосипедов.

Также коммунальщики сделали понижение бордюра с тактильной плиткой на пешеходном переходе.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко провел общественные обсуждения о будущем «Житнего рынка».

Фото: Игорь Цеханский